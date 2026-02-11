Başkent EDAŞ Kırıkkale'de enerji altyapısını güçlendirmeye devam ediyor

Başkent EDAŞ, 2025'te Kırıkkale'de enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 273 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de 187 binden fazla aboneye kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda şirket, Kırıkkale'nin Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan, Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde 3 bin 665 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Başkent EDAŞ, 659 kilometrelik enerji nakil hattı, 56 elektrik dağıtım panosu ve 27 trafo merkezinin bakım işlemi yapılarak sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Yeni yatırımlar kapsamında ise 167 kilometrelik kablo döşemesi, 1672 yeni aydınlatma armatürü, 47 elektrik dağıtım panosu ile 17 trafo montajı yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi.

Böylece Başkent EDAŞ Kırıkkale'de kaliteli kesintisiz enerji için yaklaşık 273 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi.

Kış hazırlıkları ve dijital hizmetler

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, yıl boyunca gerçekleştirdiği bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla özellikle kırsal bölgelerde altyapı dayanıklılığını artırırken, olası arızalara karşı önleyici bakım programlarını devreye aldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dijital hizmet kanallarına yönelik yatırımlarını da sürdürdü. Bu doğrultuda www.baskentedas.com.tr, Web ChatVolt, Başkent 186 mobil uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden çok kanallı hizmet sunan şirket, sosyal medya üzerinden gelen talepleri de hızla yanıtlıyor.

Dijital müşteri deneyimi yatırımları kapsamında hayata geçirilen WhatsApp kanalındaki performans iyileşmelerini sürdüren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, geçen yılın ilk yarısına göre ilk karşılama süresinde yüzde 55 iyileşme kaydetmeyi başardı. Dijital Asistan ChatVolt kullanımında ise 41 bin 728 görüşmenin botlar aracılığıyla çözümlenirken, kullanıcı memnuniyet skorunda 4,15/5 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.