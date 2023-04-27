Başkent EDAŞ Karabük'ü bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Başkent EDAŞ, Karabük'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Karabük'te yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, yaklaşan kış koşullarının şebeke üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla Karabük'te hizmet verdiği bin 759 trafo ve 7 bin 745 kilometre uzunluğundaki hatta bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Karabük için Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde 519 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri bölgede 61 trafo ve 18 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 79 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Karabük'te hizmet verdiği 175 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 26 kilometrelik yeni kablo döşeyen şirket ekipleri, kentte 323 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 15 elektrik panosu ile 9 trafo ve 1 dağıtım merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2023 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin Karabük'te bakım ve yatırım çalışmalarının süreceği belirtildi. - KARABÜK