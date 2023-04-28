Başkent EDAŞ Bartın'da bakım ve yatırımlarını sürdürdü

Başkent EDAŞ, Bartın'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Bartın'da yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Başkent EDAŞ, yaklaşan kış koşullarının şebeke üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla Bartın'da hizmet verdiği bin 486 trafo ve 7 bin 336 kilometre uzunluğundaki hatta bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Bartın için Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus'ta 716 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 21 trafo ve 21 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 40 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2023 yılının ilk 3 ayında da enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ile iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme işlemlerini bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2023 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Başkent EDAŞ'ın Bartın'da bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek. - BARTIN