Başkan Öztürk: "Üretim kadar bilgi ve strateji de rekabette belirleyici"

Güncelleme:
Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, üretim kadar bilgi, strateji ve rehberliğin de ekonomik rekabetin belirleyici unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Konya Ticaret Odası'nda (KTO)'nda Meslek Komiteleri ile istişare toplantıları devam ediyor. Sektörlerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı istişare toplantıları kapsamında son olarak KTO 28. Genel Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi ile istişarelerde bulunuldu. KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen istişare toplantısında sektör temsilcilerine söz verilerek sektörün sorunları ve sektörün geleceğine dönük öneriler ele alındı.

Şehitlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Konyalı Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun da aralarında bulunduğu 20 kahraman Mehmetçiğin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü paylaşarak; "Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu menfur hadisenin aydınlatılması ve uçağımızın düşme sebebiyle ilgili gerekli adımların atılması adına devletimizin tüm kurumlarıyla üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Bu üzücü hadisenin acısı henüz tazeliğini koruyorken Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının bakım için gittiği Hırvatistan'da düşmesi sonucu da pilotumuz şehit oldu. Şehit pilotumuza da Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstişare toplantıları KTO'ya yön veriyor

Konya Ticaret Odası olarak Konya iş aleminin sorunlarını çözmek adına istişareye büyük önem verdiklerini belirten Başkan Öztürk, bu çerçevede yürüttükleri meslek komiteleri istişare toplantılarının oldukça verimli geçtiğini söyledi. Önümüzdeki süreçte istişare toplantılarının süreceğini vurgulayan Başkan Öztürk sözlerine şöyle devam etti: "Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları dizisini, üyelerimizin katkı ve ilgisiyle kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Her toplantıda sektörlerimizin nabzını tutuyor, sorunları ve çözüm önerilerini birlikte değerlendiriyoruz. Odamız bünyesinde 70 meslek komitesi bulunuyor. Bu komitelerimiz içerisindeki sektörlerimizin farklı, kendi dinamikleri doğrultusunda sorunları, talepleri oluyor. Dolayısı ile komitelerimizle yapmış olduğumuz bu istişare toplantılarının, sektörlerimizin geleceği adına oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu toplantılarda ortaya çıkan görüşler, odamızın raporlarına, temsil faaliyetlerine ve politika önerilerine yön veriyor."

Sektör, iş aleminin stratejik aklı konumunda

Danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin günümüz ekonomisine büyük katkı sağladığını hatırlatan Başkan Öztürk, bu anlamda sektörün gelişiminin büyük önem taşıdığını dile getirdi. İşletmelerin bu sektörü iyi değerlendirmesinin önemine değinen Başkan Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık üretim kadar bilgi, strateji ve rehberlik de ekonomik rekabetin belirleyici unsurları arasında yer alıyor. İşletmelerin kurumsal yapılarını güçlendirmesi, ihracat süreçlerini yönetmesi, finansal risklerini kontrol altına alması, dijitalleşme adımlarını planlaması sizin gibi profesyonellerin katkılarıyla mümkün olmaktadır. Şehrimizin de danışmanlık ve müşavirlik alanında oldukça güçlü olduğunu ve ekonomimize hem doğrudan istihdam hem de yüksek katma değer sağladığını vurgulamak isterim. Bu kapsamda sektörümüz yalnızca hizmet sunan bir alan değil; aynı zamanda KOBİ'lerimizin yol göstericisi, sanayimizin stratejik akıl ortağı konumundadır. İşletmelerimizin sürdürülebilirliğine ve yenilenme adımlarına büyük katkı sağlayan sektörümüzün daha iyi noktalara gelmesi, oldukça kıymetli. Bu bakımdan görüş ve önerilerinizi özellikle önemsiyoruz."

Komite adına konuşan KTO 28. Genel Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Başoda da, toplantıdan dolayı KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, komite olarak sektörlerinin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından KO üyelerine söz verilerek talep ve önerileri dinlendi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
