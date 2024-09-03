Esnaf için Müjdeli Gelişme: Vergi Düzenlemesi Açıklandı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, alınan yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklama yaptı. Esnafları bilgilendiren Başkan Künkcü, yapılan düzenlemeyle geçici vergi dönemlerinde esnafların enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılacağını ve bu değişikliğin yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Başkan Künkcü, düzenlemenin esnafın ekonomik yükünü önemli ölçüde hafifleteceğini ve ülkenin ekonomik dengesini destekleyeceğini ifade ederek, "Cirosu 50 milyonun altındaki işletmelerin enflasyon muhasebesinden muaf tutulması, esnafımız için son derece müjdeli bir gelişmedir. Bu adım, esnafımızın daha sağlam bir mali temel üzerinde durmasını sağlayacak" dedi. Künkcü düzenlemenin daha geniş bir kapsama sahip olmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye genelinde TESK'e bağlı 2,5 milyon esnafımız var ve bu karar, esnafımızın önemli bir kısmını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Gönül isterdi ki bu rakam 100 milyon olsaydı. Eğer 100 milyonluk bir baraj konmuş olsaydı, esnaflarımızın büyük bir kısmı bu düzenlemeden faydalanacak ve esnafımızın yüzde 90'ı bu kapsamda olacaktı" şeklinde konuştu.

Başkan Künkcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de teşekkür ederek, "Bu düzenlemeyi esnafımız adına oldukça olumlu buluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine, esnafımızın taleplerine duyarlılık gösterdikleri ve bu önemli düzenlemeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN