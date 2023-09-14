Başkan Bozkurt, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyeleriyle bir araya geldi

Başkan Bozkurt, Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyeleri ile bir araya geldi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya'nın katılımlarıyla manda yoğurdu ve kaymağı üretimi hakkında belediye binasında değerlendirme toplantısı yapıldı. Üretimle ilgili gelinen son noktayla ilgili değerlendirme yapılarak ilçede üretimi gerçekleştirilen manda yoğurdu ve kaymağının kalitesinin sürekliliği ve sürdürülebilirliği için görüş alışverişinde bulunuldu.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Türkiye geneli tanıtımını yaptığımız manda kaymağı ve yoğurdunun yüksek kalitede üretiminin devamlılığı için üreticilerimizden maddi ve manevi hiçbir desteğimizi esirgemiyoruz. Mandacılıkta üretim daha verimli ve kaliteli hale getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR