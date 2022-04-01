Başkan Ağaoğlu güven tazeledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Ağaoğlu güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Başkan Ağaoğlu güven tazeledi

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, tek aday olarak girdiği yönetim kurulu başkanlığı seçimini kazanarak yeniden güven tazeledi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, tek aday olarak girdiği yönetim kurulu başkanlığı seçimini kazanarak yeniden güven tazeledi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB) düzenlenen 21.Olağan Genel Kurula Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer katıldı. Seçim öncesinde açıklamalarda bulunan UOSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, görev süresi boyunca yaptıkları çalışmaları anlatırken UOSB genişleme alanı ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Konuşmaların ardından düzenlenen seçime tek aday olarak katılan Halil Ağaoğlu, yeninden UOSB Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeledi. - UŞAK

Başkan Ağaoğlu güven tazeledi

Başkan Ağaoğlu güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Çakın, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title