Bartın Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında 2024 Yılı Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Bartın Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 2024 Yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Anlaşmaya göre belediye işçilerine yüzde 60 oranında zam yapıldı.

Bartın Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 2024 Yılı Toplu İş Görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Sendika temsilcileri ile yapılan toplu iş görüşmelerinde işçilerin ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde iyileştirme kararı alındı. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre belediye çalışanların en düşük maaşı 26 bin 3 TL olarak belirlenirken, sosyal hak ve ikramiyeler de dahil aylık maaş ortalama 29 milyon 119 bin 92 TL'ye çıkartılmış oldu. Maaş zammı Belediye işçileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, Belediye çalışanları Başkan Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na teşekkür ettiler. Sözleşme imza törenine Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun yanı sıra Bartın Belediye Başkan Vekili ve Toplu Sözleşme Görüşmeleri Komisyon Üyesi Tuncay Maden, Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kırkaç, İşçi temsilcileri Ersan Bitik, Ömer Altunsaban, Kenan Conkur ve Ayhan Karagöz katıldı.

"Personelimizin haklarının korunması için hassas davrandık"

İmza töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "22 Mart 2023 tarihinde başladığımız bu zorlu ve kutlu yolculukta attığımız her adımda yanımızda olan yol arkadaşlarıma-personelimize çok teşekkür ederim. Tüm personelimizle biz büyük bir aileyiz. Göreve geldiğimiz günden buyana kısa zamanda şehrimize birçok hizmeti beraberce gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kentin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı ihtiyaçlarının karşılandığı, temizlik ve park bahçelerin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerinin başarıyla verildiği her alanda atılan imzanın içerisinde personelimizin katkısı çok büyük. Bu kapsamda da Bartın Belediyesi olarak personellerimizin haklarının korunması ve hak ettikleri imkanlara sahip olmaları konusunda oldukça hassas davranıyor, hak ettikleri iyileştirmeleri yapmaya gayret ediyoruz. İşçilerimizi yakından ilgilendiren 2024 Yılı Toplu İş Sözleşmesini imzaladık. Bütçemizin doğrultusunda çalışanlarımıza en iyi ücreti vermek için gayret sarf ettik. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çalışan kardeşlerimize her şeyden önce aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum. Allah yüzünüzden gülücüğü, cebinizden parayı ve evinizden mutluluğu hiçbir zaman eksik etmesin. Hiçbir zaman da kimseyi kimseye muhtaç etmesin" diye konuştu. - BARTIN