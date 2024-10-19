Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor

Bankaların vatandaştan aldığı komisyon ücretlerinin vatandaşa ve esnafa büyük yük olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Maliye Bakanlığının kararı kapsamında ekonominin kayıt altına alınması ile ilgili tedbirler güzel. Ancak bununla ilgili hem mükellefin hem de vatandaşın bunlara uymasındaki sıkıntı var. Bankaların da elini taşın altına koyması lazım" dedi.

"BANKALAR HER TÜRLÜ ORTAMDA HİZMET ÜCRETİ ALIYOR"

"LİMİTLERİN YENİDEN BELİRLENMESİ LAZIM"

Limitlerin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Kayıtlı ekonomide bu iş biraz daha zorlanacak. Hem o parayı havale ederken hem de aynı şekilde nakit ödeyemediğiniz için banka aracılığıyla yatıracaksınız bu sefer limitlerin belirlenmesi lazım. Banka aracılığıyla parasını yatırıp aynı bankanın diğer şubesine gönderdiği zaman söylediğim gibi bu masrafların alınması adil değil. Bunun için ne yapılması lazım, vatandaşa yük değil destek olunması lazım. Vatandaşın bu konularda uyarılması lazım. Emekli aylığınızı alırken aynı şekilde normal günlük hayattaki parayı yatırıp çekerken başka şubeden hesabınıza getirirken farklı bir ücret alınmaması lazım. Dolayısıyla eğer bir taksiye binip o şubeye o parayı götürseniz belki o kadar tutmayacak veya toplu taşıma ile gitseniz ama maalesef bir taraftan işlerimiz daha pratik daha kolay, kayıtlı olsun diyorsunuz diğer taraftan bunun üzerine külfet geliyor. Komisyonların kaldırılması lazım. En azından belirli bir limitin dışında olması lazım. Şimdi 7 bin liraya kadar bu iş olunca insanlar bunu taksitle veya diğer alternatif harcamalarında kullanacağında büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacaklar. Bir an evvel bunun önlenmesi lazım ki bu işten vatandaş mağdur olmamalı" ifadelerini kullandı.