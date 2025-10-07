Bankaların emekli promosyon yarışı hız kazandı! İçlerinden biri 32 bin TL'ye kadar çıktı

2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı yavaş yavaş şekilleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7,5 oranındaki artışı garantilemiş oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre oran yüzde 29'a ulaşırsa emekli zammı yüzde 10,56, yüzde 30 seviyesinde gerçekleşirse yüzde 11,42 olacak. Bu durumda, en düşük emekli aylığının 18 bin TL sınırını aşması bekleniyor.

BANKALAR ARASINDAKİ REKABET KIZIŞTI

Zam beklentisinin artmasıyla birlikte bankalar da emekliler için promosyon yarışına hız verdi. Ekim 2025 itibarıyla kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere rekor seviyede nakit ödemeler ve ek ödül fırsatları sunmaya başladı. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, üç yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL'ye kadar promosyon sağlıyor. Halkbank maaş aralığına göre 5 bin ile 12 bin TL arasında, VakıfBank ise benzer şekilde maaş miktarına göre 5 bin ile 12 bin TL arasında değişen tutarlarda ödeme yapıyor.

Özel bankalarda ise rekabet daha da sertleşmiş durumda. Garanti BBVA, maaşını taşıyan emeklilere 25 bin TL'ye varan promosyon ve bonus imkânı tanırken, ING Bank ek ödemelerle birlikte toplamda 28 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Yapı Kredi, dijital bankacılığı kullanan ve fatura talimatı veren müşterilerine 30 bin TL'ye ulaşan ödüller kazandırıyor. Akbank, maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL promosyon verirken, fatura talimatı ekleyenler için bu tutar 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. DenizBank, ek fırsatlarla 27 bin TL seviyesine ulaşırken, İş Bankası da toplamda 24 bin TL'ye kadar promosyon olanağı sağlıyor.

KATILIM BANKALARINDAN REKOR ÖDEMELER

Katılım bankaları da promosyon yarışında iddialı kampanyalarla dikkat çekiyor. Albaraka Türk, ek ödüllerle birlikte toplamda 32 bin TL'ye kadar promosyon sunarken, Türkiye Finans 29 bin 500 TL'ye ulaşan nakit, bonus ve ödül fırsatlarıyla öne çıkıyor. QNB Finansbank, maaş aralığına göre 15 bin TL'ye kadar promosyon sağlarken, ek ödemelerle toplam ödül 20 bin 400 TL'ye kadar yükseliyor. TEB, fatura talimatı veren müşterilerine 21 bin TL'ye kadar promosyon imkânı tanıyor. Şekerbank ise sunduğu ek ürün avantajlarıyla birlikte toplam promosyon miktarını 27 bin 500 TL'ye kadar çıkarıyor.

UZMANLARDAN UYARI: KAMPANYALARI TAKİP EDİN

Uzmanlar, bankalar arasındaki rekabetin önümüzdeki haftalarda daha da artmasını bekliyor. Bu nedenle emeklilerin maaş taşıma işlemlerini yapmadan önce güncel kampanyaları yakından takip etmeleri öneriliyor. Ocak zammıyla birlikte emekliler, hem yeni maaş artışından hem de bankaların sunduğu yüksek promosyonlardan aynı anda yararlanabilecek.