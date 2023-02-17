Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de alınan yeni kararlar yayımlandı. Buna göre Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "OHAL kapsamında bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi" yer aldı.

"BAĞIŞ VE YARDIMLAR, SINIRLAMALARIN KAPSAMINA DAHİL EDİLEMEZ"

Karara göre bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: "6/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, 5411 sayılı kanunun 59. maddesinde yer alan sınırlamaların kapsamına dahil edilmez."

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından milyonlarca vatandaş depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek olmuştu. Birçok banka da kampanyaya katılarak depremzedeler için bağışlarda bulunmuştu.

İşte Resmi Gazete'deki o karar: