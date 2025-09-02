Haberler

Bankalar kıyasıya yarışta: Emekli promosyonları 35 bin TL'ye çıkabilir

Güncelleme:
Emeklilerin banka promosyonları 27 bin TL'den 28 bin 500 TL'ye kadar çıkarken, Ocak ayında 30 bin TL'yi aşması bekleniyor. Kulislerde promosyonların 35 bin TL'ye ulaşabileceği iddia edilirken, uzmanlar emeklileri sadece rakamlara değil, bankaların sunduğu ek hizmet ve sözleşme şartlarına da dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Milyonlarca emekli için maaş promosyonları merakla takip edilirken, bankalar arasındaki rekabet her geçen gün büyüyor. Uzmanlar ise emeklileri, sadece yüksek rakamlara odaklanmamaları konusunda uyarıyor.

SÖZLEŞME ŞARTLARI KRİTİK ÖNEMDE

Emeklilerin banka seçerken yalnızca promosyon tutarına değil, dijital bankacılık kolaylıkları, kredi imkanları, ek kampanyalar ve müşteri hizmetleri gibi avantajlara da dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca maaşı karşılığında kredi çekenlerin banka değiştirme imkanı bulunmadığı için sözleşme maddelerinin mutlaka incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.

PROMOSYONLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Şu anda ortalama 27 bin TL seviyesinde olan promosyon ödemeleri, ek avantajlarla birlikte 28 bin 500 TL'ye kadar çıkmış durumda. Yıl sonuna doğru açıklanacak enflasyon oranlarının ardından, Ocak ayında promosyonların 30 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

RAKAM 35 BİN TL'YE ULAŞABİLİR

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, bankaların rekabeti artırmasıyla promosyonların 35 bin TL seviyesine ulaşabileceği iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu rakamın hayata geçmesi şaşırtıcı olmayacak.

OCAK AYI BELİRLEYİCİ OLACAK

Uzmanlara göre, önümüzdeki Ocak dönemi promosyonlar açısından kritik bir dönemeç olacak. Emeklilerin uzun vadede kendilerine en çok fayda sağlayacak bankayı tercih etmeleri gerektiği hatırlatılıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
