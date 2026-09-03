Bankacılıkta kredi hacmi 28 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 28 Ağustos itibarıyla 28 trilyon liranın üzerine çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 28 Ağustos itibarıyla 294 milyar 331 milyon lira artarak 27 trilyon 734 milyar 257 milyon liradan 28 trilyon 28 milyar 588 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 130 milyar 507 milyon lira artarak 32 trilyon 316 milyar 474 milyon liradan 32 trilyon 446 milyar 981 milyon liraya çktı.

Tüketici kredileri 3 trilyon 453 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 29 milyar 307 milyon lira artarak 3 trilyon 452 milyar 811 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 826 milyar 909 milyon lirası konut, 41 milyar 848 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 584 milyar 55 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 752 milyon lira artarak 4 trilyon 235 milyar 83 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,9 artışla 3 trilyon 450 milyar 843 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 299 milyar 405 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 151 milyar 438 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 980 milyon lira artışla 844 milyar 947 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 633 milyar 786 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 173 milyon lira artarak 5 trilyon 986 milyar 611 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA