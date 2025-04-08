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Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek

Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek
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Bankacılık sektörünün dev isimlerinden JP Morgan, küresel ekonomi hakkında çarpıcı bir tahminde bulundu. JP Morgan'a göre, önümüzdeki dönemde ABD'de 2 milyon kişi işsiz kalacak. banka ayrıca ABD'nin büyüme tahminini 1.6 puanını düşürdü.

Küresel piyasalarda şok üstüne şok yaşanıyor. Neredeyse tüm borsalarda büyük kayıplara neden olan ABD'nin gümrüklerde ithal ürünlere ek vergi kararının etkisi devam ederken ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan'dan tedirgin eden bir yorum geldi.

JPMORGAN: 2 MİLYON ABD'Lİ İŞİNİ KAYBEDECEK

JPMorgan, dünyanın en büyük ekonomisine ilişkin durgunluk yorumlarına değindi. Adeta felaket tablosu çizen banka, bugüne kadar olmayan bir keskin öngörüye yer verdi. Dev banka, Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerinin dünyanın en büyük ekonomisini resesyona sokacağı uyarısında bulundu. JP Morgan, 2025 yılı için ABD büyüme tahminini 1.6 puan aşağı çekerek eksiye düşürdü ve işsizliğin ciddi şekilde artabileceğini, yaklaşık 2 milyon Amerikalının işini kaybedebileceğini öngördü.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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