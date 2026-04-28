Banka dışı finans sektörünün müşteri sayısı 6,8 milyonu aştı

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) temsil ettiği finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetimi ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam müşteri sayısı 6,8 milyonu aştı.

FKB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin 14. Olağan Genel Kurulu, sektör temsilcileri ve paydaşların katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Küresel belirsizliklerin, finansmana erişim koşullarındaki sıkılaşmanın ve ekonomik dengelenme sürecinin öne çıktığı bu konjonktürde, FKB'ye bağlı sektörlerin reel ekonomi ile kurduğu doğrudan temas ve sağladığı finansman desteği genel kurulda bir kez daha gündeme geldi.

Genel kurulda açıklanan rakamlara göre, FKB'ye bağlı sektörlerin toplam işlem hacmi 2025 sonu itibarıyla 3 trilyon 730 milyar liraya, aktif büyüklüğü 1 trilyon 725 milyar liraya ulaştı.

Toplam 6,8 milyonu aşkın müşteriye ulaşan banka dışı finans sektörü, 1200'ün üzerinde şube ve yaklaşık 19 bin 400 çalışanla finansal sistemin en yaygın temas alanlarından birini oluşturdu. Bu tablo, banka dışı finans yapısının yalnızca büyüklük olarak değil, ekonomi ile kurduğu doğrudan ilişki açısından da güçlendiğine işaret etti.

Toplantıda finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetimi ve tasarruf finansman şirketlerinin sektörel verileri de paylaşıldı. Buna göre, finansal kiralama sektörü 309 milyar lira işlem hacmi ve 536 milyar lira aktif büyüklüğe kavuşurken faktoring sektörü 1 trilyon 727 milyar lira işlem hacmiyle ticari alacak finansmanında öne çıktı.

Finansman sektörü 483 milyar lira işlem hacmi ve 354 milyar lira aktif büyüklüğe erişirken tasarruf finansman sektörü 654 şubeye ulaştı ve 1 milyonu aşkın kişi tasarruf finansman sürecine dahil oldu.

Varlık yönetim sektörü ise 55 milyar lira aktif büyüklük ve 21 milyar lira özkaynak seviyesine ulaştı.

"FKB'ye bağlı sektörler ekonominin farklı alanlarında dengeyi sağlıyor"

Genel kurulda konuşan FKB Başkanı Ali Emre Ballı, Birliğe bağlı sektörlerin finansmana erişimini kolaylaştıran, ticaretin sürekliliğini destekleyen ve yatırımların hayata geçirilmesine katkı sağlayan yapılar olarak ekonomide kritik bir rol üstlendiğini bildirdi.

Banka dışı finans sektörünün ekonominin sürekliliğini sağladığını kaydeden Ballı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün yalnızca finansman sağlayan bir yapı değil, ekonominin işleyişini mümkün kılan, ticaretin sürekliliğini destekleyen ve yatırımların zamanında hayata geçirilmesine katkı sunan kritik bir finansal altyapı haline geldik. Bu yapının güçlenmesi, ekonomik dengelenme sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından belirleyici bir rol üstlenmektedir. Finansal sistemin gücü, onu oluşturan yapıların sağlığıyla doğrudan bağlantılı. FKB'ye bağlı sektörler, ekonominin farklı alanlarında dengeyi sağlayan kritik unsurlar olarak bu yapının temelini oluşturuyor."

Ballı, varlık yönetim sektörünün yalnızca alacak yönetimi yapan bir yapı olmadığını belirterek, "Bu sektör, finansal sistemde biriken riskin kontrollü şekilde çözülmesini, bireylerin ve işletmelerin yeniden ödeme sistemine dahil edilmesini ve kaynakların ekonomiye kazandırılmasını sağlayan önemli bir denge mekanizmasıdır." ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm ve veri altyapısının güçlendirilmesi ele alındı

Genel kurulda, FKB Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Üyesi Bülent Mutlu, FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Faktoring Sektörü Başkanı Nurcan Taşdelenler, FKB Finansman Sektör Temsil Kurulu Üyesi Ali Dabağcı ile FKB Tasarruf Finansman Sektörü Başkanı Ahmet Özcan da sektörleri hakkında bilgi verdi.

Dijital dönüşüm ve veri altyapısının güçlendirilmesinin de öncelikli başlıklar arasında yer aldığı genel kurulda, FKB çatısı altında geliştirilen Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi (FKSTS), Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS) ve FKBulut Ortak Veri Merkezi (FKBulut) gibi altyapıların sektörlerde şeffaflığı artırdığı, risk yönetimini güçlendirdiği, operasyonel verimliliğe ve sürdürülebilirliğe katkı sağladığı ifade edildi.