Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün

CHP lideri firmaları tek tek söyleyip, açıkça hedef gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında

Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 gözaltı

Bank of America: Türk Ekonomisinde Enflasyonist Etki Sınırlı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bank of America'nın raporuna göre, Türkiye'deki siyasi belirsizlikler ekonomik dalgalanmalara neden oldu ancak enflasyonist etkisi sınırlı kaldı. Ekonomi yönetimi, istikrarı sağlamak için kararlı adımlar atıyor.

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America (BofA), geçen hafta Türk piyasalarında yaşanan dalgalanmaların enflasyonist etkisinin şu ana kadar sınırlı olduğunu belirtti.

Bank of America müşterilerine gönderdiği "Belirsizliğin dağılması muhtemel" başlıklı raporda, Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi belirsizliğin geçen hafta Türk piyasalarında dalgalanmalara neden olduğuna yer verilen raporda, siyasi belirsizliğin muhtemelen bundan sonra azalacağı ve enflasyonist etkisinin şu ana kadar sınırlı kaldığı ifade edildi.

Raporda, ülkede yerel döviz talebinin çok sınırlı olduğu ve döviz açığı bulunan şirketler tarafından talebin domine edildiği aktarıldı.

Türkiye'de ekonomi yönetiminin görevinin başında olduğu ve durumu kontrol altında tuttuğuna vurgu yapılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ziyaretinde görüştüğümüz politika yapıcılar istikrarı yeniden tesis etmek ve dezenflasyon programına devam etmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı. Yaşananlara rağmen programa yönelik siyasi destek devam etmekte. İzlenimimiz, politika yapıcıların net yol haritalarına sahip oldukları ve piyasayı istikrara kavuşturmak için bazı adımlar attıkları yönünde."

BoFA'nın raporunda, "Siyasi belirsizlik şu andan itibaren beklediğimiz gibi dağılırsa, şokun enflasyonist etkisi sınırlı olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title