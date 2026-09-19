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Bank Mellat'ın İstanbul şubesinin faaliyet izni Resmi Gazete'deki kararla kaldırıldı

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BDDK, Bank Mellat'ın İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet iznini kaldırdı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, iznin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesi çerçevesinde kaldırıldığı belirtildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.

BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, "Kurulun 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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