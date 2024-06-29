Bandırma ve Erdek Ticaret Odaları Turizm Geliştirme Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası'nın hayata geçirdiği Turizm Geliştirme Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıda, Kyzikos özelinde bölgenin kültürel ve tarihi zenginliklerini turizme kazandırmak için bir araya gelindi.

Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası'nın girişimleriyle oluşturulan "Kapıdağ Turizmi Geliştirme Komisyonu" toplantısı, Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ve Kyzikos Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tercanlıoğlu'nun katılımları ile Bandırma Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz ve Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz da yer aldı.

Kyzikos Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tercanlıoğlu, toplantıda kazıların güncel durumu ile ilgili bilgi verdi. Toplantıda ayrıca sektör ile ilgili sıkıntı ve talepler konuşularak, bölge turizmine süreklilik kazandıracak yeni hamleler ile ilgili fikir alışverişleri yapıldı.

Kyzikos Kazıları, Kapıdağ Turizmi Geliştirme Komisyonu'nun yakın takibi altında Kapıdağ turizminin gelişimi açısından önemli bir nokta olarak değerlendiriliyor. - BALIKESİR