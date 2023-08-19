Bandırma'da 2023 yılı bal hasadı başladı

Bal üreticileri, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2023 yılı bal hasadına başladı. Bandırma'nın endemik bitki örtüsü ve zengin florası sayesinde çeşitli türlerde bal üretimi yapılıyor. Bu yıl 3 bin 500 kovandan 35 bin ton dolayında bal üretimi hedefleniyor. Ancak iklim değişikliği nedeniyle bal üretiminde düşüşler yaşanıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2023 yılı bal hasadı başladı.

Endemik bitki örtüsü ve zengin bir floraya sahip olan Bandırma'da üreticiler bal sağımı yapıyor.

Çiçek balı ağırlıklı olarak, kestane, ıhlamur, meşe, sandal, çam ve çiçek karışımı bal üretimi yapılan Bandırma'da bu yıl 3 bin 500 kovandan 35 bin ton dolayında bal üretimi hedefleniyor.

Bal üreticisi Akın Beyhanlı, yaptığı açıklamada, arı sayısının artmasına rağmen bal üretiminde düşüşlerin yaşandığını ve buna sebep olarak iklim değişikliğinin ön planda olduğunu söyledi.

Beyhanlı, "2023 yılı bal hasadına başladık. Çakıl Mahallesi'nde 350 kovanla arıcılık işletmem bulunuyor, ürettiğimiz ürünler bal, polen, propolis ve arı sütü. Kendi üretimimiz her şey hijyenik, temiz ve katkısız bu şekilde üretimimizi gerçekleştiriyoruz. 2023 yılı için bereketli olur inşallah." dedi.