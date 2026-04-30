Balıkesir'den 60 milyon 653 bin dolarlık ihracat yapıldı

Balıkesir'de Mart ayında 60 milyon 653 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise artarak 90 milyon 395 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4 azaldı, ithalat yüzde 8,2 arttı. Balıkesir'de Mart ayında 60 milyon 653 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise artarak 90 milyon 395 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolar, ithalat yüzde 8,2 artarak 33 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 3,2 azaldı, ithalat yüzde 4,7 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 63 milyar 227 milyon dolar, ithalat yüzde 4,7 artarak 91 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 56 arttı

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 7 milyar 195 milyon dolardan, 11 milyar 221 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mart ayında yüzde 76,5 iken, 2026 Mart ayında yüzde 66,1'e gerilediği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı