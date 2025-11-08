Haberler

Balıkesir'de Zeytin Hasadında Makine Kullanımı Artıyor

Güncelleme:
Burhaniye'de zeytin hasadı başlarken, makinelerin kullanımı çoğaldı. Makineler, hasadı kolaylaştırıyor ve ağaçlara zarar vermediği için verimi artırıyor. Üreticiler, makinelerin zeytincilikteki önemine vurgu yapıyor.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı başlarken, hasatta makine kullanımı da arttı. Makineler hasadı kolaylaştırırken, ağaçlara zarar vermediği için de verimi artırdığı kaydedildi.

Burhaniye de zeytinliklerde hasat başlarken, pek çok üreticide hasatta makine kullanımına başladı. Makineler, hasatta büyük kolaylık sağlarken, genç dalları kırmadığı içinde verimin artmasına neden oluyor. Üretici Lütfü Mert de, Ziya Uysal, Gülten Semiz ve Birgül Güllü'den oluşan ekibi ile zeytin hasadı yapıyor. Eskiden sırıkla yapılan hasat, büyük oranda makineye dönerken, dalları kırmayan makinelerin gelecek yılın verimine de olumlu etki yaptığı kaydedildi. Makineleri daha çok erkekler kullanırken, kadınlarda makine kullanmaya başladı. Makine ile hasat yaptıklarını kaydeden Lütfü Mert, "Zeytincilikte hepten makine sistemine geçilmesini isterim. Biz bunlarla rahat ediyoruz. Bütün çiftçilerin makineli sisteme geçmesi lazım. Makineler ağaçlara da zarar vermiyor" dedi. Emekli Ziya Uysal da, "Genç yaşta emekli oldum. Şimdi zeytin hasadında çalışıyoruz. Makineleri kullanıyoruz. Makineler işimizi gayet kolaylaştırıyor. Daha güzel. Ağaçlara zarar vermiyor. Keşke makineler daha çok kullanılsa. Ağaçlara zarar vermediği içinde seneye daha iyi zeytin oluyor" dedi. Kadın işçi Birgül Güllü ise, "Biz normalde zeytinciyiz zaten. Çoktandır yapıyoruz bu işi. Bir iki senedir makineler çıktı. Şimdi makinelerle yapıyoruz bu işi. Güzel yani. Makineler çıktı, işimiz kolaylaştı" dedi. - BALIKESİR

