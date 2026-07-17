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Balıkesir'de araç sayısı 711 bin oldu

Balıkesir'de araç sayısı 711 bin oldu
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Türkiye genelinde Haziran ayında 194 bin 740 taşıt trafiğe kaydedildi. Balıkesir'de ise toplam kayıtlı araç sayısı 711 bin 849'a yükseldi. Bir önceki aya göre trafiğe kayıtlı taşıt sayısında %22 artış yaşandı. En büyük payı %49,4 ile motosiklet alırken, otomobil %37,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'de Haziran ayında 194 bin 740 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Balıkesir'de haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 711 bin 849'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı haziran ayı sonu itibarıyla artarak 711 bin 849 oldu. Haziran ayında 194 bin 740 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4'ünü motosiklet, yüzde 37,8'ini otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 22,0 arttı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 191,0, motosiklette yüzde 62,1, minibüste yüzde 53,2, traktörde yüzde 20,9, kamyonda yüzde 12,7 artarken otobüste yüzde 14,5, kamyonette yüzde 5,8 ve otomobilde yüzde 2,9 azaldığı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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