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Balıkesir'de Mart Ayında 2 Bin 581 Konut Satıldı

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TÜİK verilerine göre, Balıkesir'de mart ayında 2 bin 581 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelindeki konut satışı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu.

Balıkesir'de mart ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 581 konut satıldı. Türkiye genelinde ise 110 bin 795 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Balıkesir'de mart ayında 2 bin 581 konut satıldı. TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak gerçekleşti." - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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