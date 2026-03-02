Haberler

Burhaniye'de bulunan porsuk yavrusu koruma altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir duyarlı vatandaş tarafından bulunan sağlıklı porsuk yavrusunun koruma altına alındığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan porsuk yavrusunun koruma altına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "minik bir misafirin olduğuna" dikkati çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir Burhaniye'de duyarlı bir vatandaş tarafından arazide bulunarak ekiplerimize teslim edilen porsuk yavrusu koruma altına alındı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru porsuk, doğal ortamında yaşamını sürdürebilecek erişkinliğe ulaşana kadar misafirimiz olacak."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz

''Fenerliler olarak 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz?''
Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gözaltına alındı

Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gözaltına alındı
İran'da okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler son yolculuğuna uğurlanıyor

Acının en gerçek fotoğrafı! Hepsi savaşın en küçük kurbanları için
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor

Avrupa ülkesinden Trump'a soğuk duş! İran için resti çektiler
Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz

''Fenerliler olarak 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz?''
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Trump: İran'a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz

Trump, bu hatayı yaparsa savaş yıllarca sürer: İhtimali dışlamıyoruz