Haberler

Burhaniye'de hayat pahalılığı ikinci el mezatına ilgiyi artırdı

Burhaniye'de hayat pahalılığı ikinci el mezatına ilgiyi artırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hayat pahalılığı nedeniyle Burhaniye'de düzenlenen ikinci el mezatlarına ilgi arttı. Vatandaşlar, parkta her hafta salı günü bir araya gelerek eski eşyalarını satıyor ve hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Burhaniye ilçesinde, hayat pahalılığının artması ikinci el mezatlarına olan ilgiyi artırdı. Haftanın değişik günlerinde düzenlenen mezatlar onlarca insanı buluşturuyor.

Burhaniye ilçesinde yer alan Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda düzenlenen ikinci el mezadı, 6 yılını geride bıraktı. Her hafta salı günleri toplanan vatandaşlar, kitaplardan halılara kadar çeşitli eşyaları alıp satarak hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Mezatta, eski tabaklardan gemici fenerine, halı ve kilimlere ve kitaplara kadar yüzlerce ürün bulunuyor.

Burhaniye'de ikinci el mezatlarının devam ettiğini kaydeden tiyatrocu Eftal Gülbudak, "Burhaniye'deki parkta mezattayız. Bir süredir burada mezat faaliyetleri var. İnsanlar evlerinde kullanmadıkları eşyaları eski-yeni burada sergiliyorlar. Aynı zamanda satışa giriyor bu ürünler. ve bir miktar da para elde ediyorlar. Profesyonel anlamda bu işi yapanlar var bu mezatta. Hem de amatör anlamda izleyip de elindeki fazla eşyayı burada satmak isteyen amatör insanlar var. Hem bir hobi hem sosyal bir faaliyet hem de küçük bir ekonomi sağlıyor insanlar" dedi.

Nazmi Terzi ise, "Şimdi biz bu mezada yıllardır gelip gidiyoruz. Bundan zevk alıyoruz. Eskileri değerlendiriyoruz ve her zaman da bu mezatlar güzel bir şekilde sonuçlanıyor. Herkes elindeki eskilerini, eskiden almışlarını getiriyor. Antika değeri olan şeyleri herkes değerinde alıyor. Millet elindeki eski eşyalarını satıyor ve bu şekilde millet mutlu oluyor. Biz de bu işten zevk alıyor ve mutlu oluyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

İsmail Kartal'dan ilk sözler! Sözleşme detayları da belli oldu
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Akılalmaz olay! 20 yıl aradıkları kardeşlerinin öldüğünü mahkemede öğrendiler

20 yıllık gizem! Ölüm kaydı yok, mezar yeri yok, haber veren yok
İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı

Kuş uçurtmayacak! NATO'nun hava kalkanı o şehrimize kuruldu
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı

Kaçırılan Erhan Karaal'ın eşi dehşet anlarını anlattı
Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Suç makinesi yakalandı! Hakkında 197 yıl hapis cezası vardı
Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri

Sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu