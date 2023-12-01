Balıkesir'de Hamsi Fiyatları 100 TL'ye Ulaştı

Balıkesir'de fırtına balık fiyatlarını vurdu

Kilosu 100 lirayı gören hamsi hedef yükseltti

BALIKESİR - Balıkesir'de son günlerde yaşanan yoğun yağış ve fırtına sonrası hamsinin kilosu 100 TL'ye ulaştı.

Diğer balık türlerinde de fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşların balığa olan talebinin düştüğünü belirten esnaf, balığa talebin ortalama yüzde 60 civarında düşüş yaşadığını ifade ettiler. Konuyla ilgili konuşan balıkçı esnafı Seyhan Girey, "Talep yüzde 60 düştü fiyatlardan dolayı. Hamsi 100 TL, sardalya 100 TL fiyatlarımız şu anda yüksek, balığın az olmasından dolayı. Tezgahlarda zaten çeşit yok neden fırtınadan dolayı ve havaların çok sıcak gitmesinden kaynaklı. Balığın olmaması sıcaktan bir anda soğudu havalar ve fırtınayla soğudu" şeklinde konuştu.

(HÜT-BD-SO-E)