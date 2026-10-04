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Balıkesir'de eş zamanlı yem denetiminde 97 numune laboratuvara gönderildi

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Balıkesir'de eş zamanlı yem denetiminde 97 numune laboratuvara gönderildi
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Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yem fabrikaları ve kendi yemini üreten kanatlı işletmelerinde eş zamanlı denetim yaptı. Denetimlerde alınan 97 yem numunesi analiz için laboratuvarlara gönderildi; sonuçlara göre mevzuata aykırılık tespit edilirse yasal işlem başlatılacak.

Balıkesir'de yem güvenliğinin sağlanması ve hayvansal üretimde izlenebilirliğin artırılması amacıyla yem fabrikaları ile kendi yemini üreten kanatlı işletmelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde alınan 97 yem numunesi analiz edilmek üzere laboratuvarlara gönderildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yürütülen kontroller kapsamında, yem fabrikaları ile kendi yemini üreten kanatlı işletmeleri denetlendi. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin yem mevzuatına uygunluğu incelendi. Kontroller sırasında analiz edilmek üzere işletmelerden yem numuneleri alındı.

Balıkesir genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde toplam 97 numune laboratuvarlara gönderildi. Numunelere ilişkin analiz sonuçlarının ardından yemlerin mevzuata uygunluğu değerlendirilecek. Mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde gerekli yasal iş ve işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Yetkililer, hayvanların tükettiği yemlerin güvenilir olmasının hayvansal üretim zincirinin önemli aşamalarından biri olduğunu belirtti. Yemlerin mevzuata uygun, güvenilir ve izlenebilir olmasının hayvan sağlığı ve sürdürülebilir üretimin yanı sıra hayvansal gıdaların güvenilirliği ve toplum sağlığı açısından da önem taşıdığı ifade edildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, "çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği" yaklaşımı doğrultusunda yem üretimi ve kullanımına yönelik resmi kontrollerini sürdüreceği bildirildi.

Gıda denetimlerinin yanı sıra yem güvenliği ile hayvan ve toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların da devam edeceği belirtilirken, güvenilir hayvansal üretimin temel unsurlarından birinin güvenilir yem olduğu vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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