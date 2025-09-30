Balıkesir'de Ağustos Ayında İhracat 93 Milyon Doları Aştı

Balıkesir'de ağustos ayında 93 milyon 688 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise 45 milyon 281 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,2, ithalat yüzde 3,9 azaldı.

Balıkesir'de Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 93 milyon 930 bin dolar, ithalat 45 milyon 281 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 4,3, ithalat yüzde 5,6 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 178 milyar 18 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 238 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.