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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi Üreticilere Koç Dağıttı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle kurulan damızlık tesisinde üretilen koçlar, üreticilere dağıtıldı. Dağıtım töreninde 550 koç, 50 üreticiye kurayla dağıtıldı. Üretimin kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmaların ekonomik kazancı ve istihdamı artırması bekleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle üreticileri desteklemek ve üretimi daha kaliteli hale getirerek katma değerini artırmak amacıyla kurulan damızlık tesisinde üretilen koçlar, üreticilere dağıtıldı.

Sındırgı Belediyesi Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen dağıtım töreninde 50 üreticiye on birer olmak üzere 550 koçun sahipleri kurayla belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinin il genelinde tescilli Balıkesir kuzusunu daha kaliteli hale getirmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın göreve geldiği günden bu yana 5 adet Balıkesir Kuzusu Damızlık Üretim Merkezi kurularak buralarda üretilen damızlıklar üreticiyle buluşturuluyor.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, üretimin daha kaliteli hale getirilmesi adına yürüttükleri çalışmaların ekonomik kazancı da yükselteceğini, kazançla birlikte istihdamın, şehrin ve ülkenin büyüyeceğini söyledi.

Üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise "Doğallığın ve doğal ürünlerin en çabuk ulaşılabildiği yer Sındırgı. Biz üreticilerimizden memnununuz ve her alanda yanlarındayız. Siz yeter ki üretin biz buradayız." dedi.

Protokol konuşmaları sonrasında kura usulü damızlık koçların yanı sıra kadınların arıcılığa teşvik edilmesi için açılan kurslara katılan kadınlara arı kovanı dağıtıldı.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Erol Tunçman, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. ??????

Kaynak: AA / Ekonomi

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