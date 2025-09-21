RainLab Projesi Teknofest'te Öne Çıktı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden "Greenx1" takımının TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki Tarım Teknolojileri Yarışması için geliştirdiği RainLab projesi, balıkçılıkla topraksız tarımı birleştirerek, normal topraklı tarıma göre yüzde 90 daha fazla su tasarrufu sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, son gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğin düzenlendiği festivalde, öğrenciler tarafından geliştirilen birçok proje yer alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden "Greenx1" takımının geliştirdiği RainLab projesi, tarımda akıllı uygulama ile verimliliği artırıyor.

Dr. Öğretim Üyesi Tuğçem Partal'ın danışmanlığını yaptığı takımın kaptanlığını Semanur Akyıldız üstleniyor. Takımın diğer üyeleri ise Mehmet Kaan Kınacı, Murat Buluş ve Sedanur Uğur'dan oluşuyor.

"Kurak ve yarı kurak bölgelerde birçok ürünün yetişmesini sağlayacak"

Takım kaptanı Semanur Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, danışmanlarının bilgisayar mühendisliği bölümünden olduğunu belirterek, takımda elektrik-elektronik mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, inşaat mühendisliği ve fen bilgisi öğretmenliği alanından üyelerin bulunduğunu söyledi.

Balıkçılıkla topraksız tarımı birleştirdiklerini ve orada yetiştirdikleri ürünleri satabildikleri mobil uygulama geliştirdiklerini anlatan Akyıldız, şunları kaydetti:

"Tam otomasyonlu bir sistem oluşturduk. Sistemin ölçeklerini, pH'ını, sıcaklığını mobil uygulamadan görebiliyoruz. Aynı zamanda ürünlerimizin satışını yapabiliyoruz. Balıklarımız yetişirken bitkilerimiz de yetişiyor. Bu proje özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde birçok ürünün yetişmesini sağlayacak."

Akyıldız, projeleri RainLab sayesinde normal topraklı tarıma göre yüzde 90 daha fazla su tasarrufu sağlandığını belirterek, "Sistemimizin en önemli özelliği su tasarrufu ve kapalı bir sistem olması." diye konuştu.

TEKNOFEST İstanbul'da Tarım Teknolojileri Yarışması'nda 25 finalist arasından 5. olduklarını aktaran Akyıldız, projelerini ticarileştirmek istediklerini ve bu alanla ilgili bir TÜBİTAK projesi yazmayı hedeflediklerini söyledi.

Akyıldız, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz başta olmak üzere, projenin geliştirilme sürecinde kendilerine destek veren hocalarına teşekkür etti.