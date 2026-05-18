Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekipleri bir ayda 681 denetim yaptı Açıklaması

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, 15 Nisan-15 Mayıs döneminde gerçekleştirilen 681 denetimde 15 av aracına el konulduğunu ve 484 bin 389 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Başta çaça avcılığı olmak üzere 15 Nisan-15 Mayıs döneminde Samsun, Sinop ve Ordu il tarım ve orman müdürlükleri kontrol ekipleriyle hem denizde hem de karada 681 denetim gerçekleştirildiğine işaret edilen paylaşımda, "Denetimlerde 15 av aracına el konulurken 13 idari yaptırımla toplam 484 bin 389 lira ceza uygulandı. Su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.