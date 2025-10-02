Balıkçılar Hamsi İçin Hava Sıcaklığının Düşmesini Bekliyor

Balıkçılar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi avında beklenen bereketi henüz yakalayamadı.

Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle hamsinin bollaşmasını ve fiyatların ucuzlamasını bekleyen balıkçılar, umutla havaların soğumasını takip ediyor. Düzce'deki Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karakaş, hamsinin bollaşması ve tezgahlara bol miktarda gelmesi için deniz suyu sıcaklığının düşmesi gerektiğini söyledi.

"Havaların biraz daha soğuması lazım"

Hamsinin şu anda dağınık olduğunu belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"Hamsinin çıkması için havaların biraz daha soğuması lazım. Hamsi şu anda dağınık durumda. Denk gelenler birden 500 kasa alabiliyor. Ancak içerisinde 'papalina' dediğimiz bir balık var, o da karışıma dahil oluyor. Havalar ve deniz suyu soğudukça bu balık toplanarak çok daha fazla av vermeye başlayacaktır. Fiyatlar da ona göre ciddi oranda düşecektir."

Karakaş, av kotalarında bir erteleme beklemediklerini ifade ederek, "Geçen sene ağustos ayında palamut çoktu ama avlanma başlamamıştı. Bu sene balık az olmasına rağmen avlanma ağustosta başladı. Bizim için bir şey fark etmedi. Yönetmeliklerin ilerleyen yıllarda mutlaka faydasını göreceğiz" dedi. - DÜZCE