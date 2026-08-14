Samsun'da yeni av sezonu öncesi balıkçılara bilgilendirme

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yeni av sezonu öncesinde balıkçılar bilgilendirildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üze, su ürünleri avcılık sezonu öncesinde Samsun'da bir dizi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görev yapan personele av sezonunda uygulanacak mevzuat, denetim faaliyetleri ve sahada karşılaşılabilecek durumlar hakkında bilgilendirme yapılarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yakakent ve Canik ilçelerindeki balıkçı barınakları da ziyaret edilerek, su ürünleri kooperatif başkanları ve balıkçılarla bir araya gelindi. Gerçekleştirilen toplantılarda sektörün mevcut durumu, balıkçıların talep ve beklentileri, sürdürülebilir avcılık uygulamaları ile su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Toplantılarda kamu kurumları, kooperatifler ve balıkçılar arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesinin, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Sürdürülebilir balıkçılık için iş birliği, bilinçli avcılık ve etkin denetim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı