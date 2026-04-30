Balık tezgahları kış aylarını aratmıyor

Denizlerde büyük tekneler için başlayan av yasağına rağmen, Kocaeli'deki balıkçı tezgahlarında çeşitlilik ve hareketlilik devam ediyor.

Gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan itibarıyla başlayan genel av yasağı, tezgahlardaki balık bolluğunu durdurmadı. Vatandaşların "balık bitti, fiyatlar artacak" endişesinin aksine Kocaeli'deki tezgahlarda hamsi, istavrit, sardalya, mezgit, zargana, çupra, levrek ve eşkina gibi pek çok çeşit satışa sunuluyor.

Balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, yasağın yalnızca büyük ölçekli avcılık yapan gırgır ve trollere yönelik olduğunu, küçük teknelerle kıyı balıkçılığının sürdüğünü hatırlattı. Tezgahlarda kış aylarını aratmayan bir çeşitlilik olduğunu ifade eden Bineklioğlu, "Sezon kapandı dediğimiz konu balığın tamamen yasak olduğu anlamına gelmiyor. Sadece gırgır ve trollere yasak geliyor. Küçük motorlarla, çekme ve çevirme yapmadan balık yakalamak yasak değil. Şu anda gördüğünüz gibi tezgah yine ağzına kadar dolu, kış sezonundaki gibi. Gırgır ve trollerin çekilmesiyle birlikte balığın miktarı biraz düşüyor, o kadar. Bu da yaz balığına fiyat olarak yansıyor ama çok fazla değil" dedi.

"Balık fiyatlarında büyük bir yükselme yok"

Fiyatlardaki son durumu değerlendiren Bineklioğlu, en çok tercih edilen balıklardan hamsi, istavrit ve sardalyanın kilogramının 250 liradan satıldığını bildirdi. Bazı türlerdeki fiyat artışının arz-talep dengesiyle ilgili olduğunu kaydeden Bineklioğlu, şunları söyledi:

"Hamsi ve istavritin kilosu bir iki ay önce de 250 liraydı, şu anda da 250 lira. Balık fiyatlarında çok büyük bir yükselme yok. Sadece trol ile yakalanan tekir ve barbun gibi türlerde, serme ağ usulüne geçildiği için az yakalanıyor ve fiyatlar yukarıya çıkıyor.

Bu da arz-talep meselesi. Sardalya da kilosu 250 liradan alıcı buluyor. İstavritin biraz irisi ise kilosu 300 lira. Zargana, mezgit ve Karadeniz mezgiti de kilosu 500 lira ama onlar yine trolle yakalanan balık olduğu için fiyatları bu şekilde. Çupra ve levreklerin fiyatları aynı. Somon 450 liraydı, 400 liraya düştü. Bu mevsimin balıkları var. Mesela isparoz 300 lira. Bu mevsimde yenmesi gereken, sürekli bu dönemde çıkan çok lezzetli balıklarımız var; isparoz, izmarit, mercan, kefal gibi. Bakın eşkina da orijinal deniz balığıdır, kilosu 550 lira. Lezzetine doyamazsınız. Karadeniz'in meşhur balığıdır ama Ege'de, İzmir'de ve Marmara'da da çıkar."

"Türkiye'de en ucuz yiyecek balık"

Balığın diğer protein kaynaklarına göre daha ekonomik olduğunu savunan Bineklioğlu, "Şu anda yine Türkiye'de en ucuz yiyecek balık, hem de sağlıklı. Burada gördüğünüz balıklar harika ve lezzetli. İnsanların alabileceği balık yine kilosu 250 lira bandında. Burada kilosu 200-250 liraya satılan balıkları herkes alabilir. 20 liralık alan da olabilir. Vatandaş ayda en az 4-5 defa balık alabilir. Vatandaş ayda 4-5 defa balık alsa bin lira yapar; bugün o paraya bir kilo kıyma bile almak zor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı