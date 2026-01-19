Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden gündeme getirdiği gümrük vergisi tehditlerinin doları zayıflatması ve Çin'in büyüme hedefini tutturmasıyla yeniden yükselişe geçti. Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı yüzde 1,3 artışla 12 bin 965 dolara çıktı.

KÜRESEL BELİRSİZLİK EMTİAYA TALEBİ ARTIRDI

Trump'ın gümrük vergisi söylemleri dolar üzerinde baskı yaratırken, piyasalarda artan belirsizlik yatırımcıları emtia piyasalarına yöneltti. Çin'in ekonomik büyüme hedefini yakalaması da bakırda yukarı yönlü hareketi destekledi.

AVRUPA'YA GÜMRÜK VERGİSİ SÖYLEMİ ETKİLİ OLDU

Trump, Almanya ve Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanabileceğini açıkladı. Bu çıkış, güvenli liman arayışını güçlendirirken değerli metallerdeki yükseliş temel metallere de yayıldı.

ARZ SIKINTISI VE TALEP FİYATLARI DESTEKLİYOR

Beş aydır ralli sürecinde olan bakırda yükselişi arz sıkıntısı besliyor. Tedarik eksiklikleri fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı kurarken, yapay zeka yatırımları, kablolama ve yenilenebilir enerji projeleri bakır talebini artırıyor. Çin kaynaklı güçlü alımlar ve yatırımcıların "debasement trade" eğilimi de fiyat artışını destekliyor.