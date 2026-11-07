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Baker Hughes verisine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 463'e yükseldi

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Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ekim-7 Kasım tarihlerinde bir önceki haftaya göre 1 artarak 463'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 49 artarken Brent petrolün varil fiyatı cuma 98,32 dolardan kapandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ekim-7 Kasım tarihlerinde bir önceki haftaya göre 1 artarak 463'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 49 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma 98,32 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 90,38 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA
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