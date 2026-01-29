Haberler

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle Formula 505 markalı lavabo açıcı ürününün piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

  • Ticaret Bakanlığı, Formula 505 markalı lavabo açıcı ürününü güvensiz buldu ve piyasaya arzını yasaklayıp toplatma kararı aldı.
  • Formula 505 lavabo açıcı, kimyasal riskler taşıdığı ve ambalajında dokunsal tehlike işareti bulunmadığı için güvensiz ürünler listesine alındı.
  • Ürünün piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı 9 Ocak 2026 tarihinde alındı.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda Formula 505 markalı lavabo açıcı ürününün güvensiz bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatma kararı alındığını bildirdi.

KİMYASAL RİSK TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından yayımlanan bilgilere göre, Formula 505 (50 gr) Lavabo Açıcı, taşıdığı kimyasal riskler nedeniyle güvensiz ürünler listesine alındı. Ürünün tüketiciler açısından ciddi risk oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı.

AMBALAJDA MEVZUATA AYKIRILIK

Yapılan incelemelerde, ürün ambalajında bulunması zorunlu olan dokunsal tehlike işaretinin yer almadığı belirlendi. Bu işaretin özellikle görme engelli bireylerin tehlikeli kimyasalları ayırt edebilmesi açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Bakanlık, ürünün TS EN ISO 11683 standardına uygun şekilde ambalajlanmadığını ve bunun tüketici güvenliğini tehlikeye attığını açıkladı.

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor

FİRMA VE ÜRÜN BİLGİLERİ

GÜBİS kayıtlarına göre ürün, Erm Global Ticaret – Ermahan Kızıl firması tarafından piyasaya sunuluyordu. Menşe ülkesi Türkiye olarak belirtilen ürünün, lavabo açıcı grubunda yer aldığı kaydedildi.

KARAR 9 OCAK 2026'DA ALINDI

Formula 505 lavabo açıcıya ilişkin piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı, 9 Ocak 2026 tarihinde alındı. Kararın, Deterjanlar Hakkında Yönetmelik ile Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında uygulamaya konulduğu bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıABİDİN BIKMAZ:

"SMA VE APTAMİL" BEBEK MAMALARINI NEDEN TOPLATMIYORSUNUZ

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

onların maması fazla :)

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıSimu:

yahu bim'e gidin tüm ambalajı açık yırtık uygunsuzlar orada var.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bu haberi bekliyordum ne zaman çıkar diye. Herşey bitti lavabo alıcıya geldi denetleme olayı. Borsa denetleyen mi? Zincirler de durum nedir? Avm lerdeki tüm gıda bölümleri.. aa ne gerek var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi