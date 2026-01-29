Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda Formula 505 markalı lavabo açıcı ürününün güvensiz bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatma kararı alındığını bildirdi.

KİMYASAL RİSK TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından yayımlanan bilgilere göre, Formula 505 (50 gr) Lavabo Açıcı, taşıdığı kimyasal riskler nedeniyle güvensiz ürünler listesine alındı. Ürünün tüketiciler açısından ciddi risk oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı.

AMBALAJDA MEVZUATA AYKIRILIK

Yapılan incelemelerde, ürün ambalajında bulunması zorunlu olan dokunsal tehlike işaretinin yer almadığı belirlendi. Bu işaretin özellikle görme engelli bireylerin tehlikeli kimyasalları ayırt edebilmesi açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Bakanlık, ürünün TS EN ISO 11683 standardına uygun şekilde ambalajlanmadığını ve bunun tüketici güvenliğini tehlikeye attığını açıkladı.

FİRMA VE ÜRÜN BİLGİLERİ

GÜBİS kayıtlarına göre ürün, Erm Global Ticaret – Ermahan Kızıl firması tarafından piyasaya sunuluyordu. Menşe ülkesi Türkiye olarak belirtilen ürünün, lavabo açıcı grubunda yer aldığı kaydedildi.

KARAR 9 OCAK 2026'DA ALINDI

Formula 505 lavabo açıcıya ilişkin piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı, 9 Ocak 2026 tarihinde alındı. Kararın, Deterjanlar Hakkında Yönetmelik ile Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında uygulamaya konulduğu bildirildi.