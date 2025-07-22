Bakanlık, Güvensiz Ürünler Listesini Güncelledi: İki Ürünün Kullanımı Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde tüketicilerin sağlığını riske atan ürünleri kamuoyunun bilgisini sürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bazı yeni ürünlerin sağlığı tehdit ettiği belirlendi ve bahsi geçen ürünlerin piyasadan çekilmesine karar verildi.

Bugün yayınlanan listeye göre; Can Top marka zıp zıp top ve Doa marka lavabo açıcının piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.