Bakanlık, Güvensiz Ürünler Listesini Güncelledi: İki Ürünün Kullanımı Yasaklandı

Bakanlık, Güvensiz Ürünler Listesini Güncelledi: İki Ürünün Kullanımı Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yeni güncellemeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bu çalışma kapsamında oyuncak ve temizlik malzemeleri kategorisindeki bazı ürünler hakkında toplatılma kararı verildi.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde tüketicilerin sağlığını riske atan ürünleri kamuoyunun bilgisini sürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bazı yeni ürünlerin sağlığı tehdit ettiği belirlendi ve bahsi geçen ürünlerin piyasadan çekilmesine karar verildi.

Bugün yayınlanan listeye göre; Can Top marka zıp zıp top ve Doa marka lavabo açıcının piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

Haberler.com / Ümit Buget - Ekonomi
Ahmed Şara'ya peş peşe suikast girişimi! 'Ölümden Türkler kurtardı'

Şara'ya peş peşe suikast girişimi! "Ölümden Türkler kurtardı"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızı açıkladı! Ünlü oyuncudan kahreden haber

Kızı açıkladı! Ünlü oyuncudan kahreden haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.