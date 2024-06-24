Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretine zam geliyor

Bedelli askerlik yapacakları ilgilendiren gelişme Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 182 bin 608 TL olan bedelli ücretinin 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği belirtildi.

28 HAZİRAN'A KADAR AYNI ÜCRET GEÇERLİ

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Bedelli Askerlik Başvurusu Yapacakların Dikkatine!" başlığıyla bedelli askerliğe başvuracakların şu an geçerli olan ücretten yararlanmaları için son başvuru tarihinin 28 Haziran 2024 olduğu vurgulandı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."