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Bakan Yumaklı kuş gribiyle ilgili vatandaşların yüreğine su serpti

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya, Eskişehir ve Afyon'da ortaya çıkan kuş gribi vakalarını DSÖ'ye bildirdiklerini, korkulacak bir durumun olmadığını söyledi. Yumaklı, et fiyatlarıyla ilgili de "Suni fiyat artışı olduğunda müdahaleden kaçınmayacağız" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuş gribi, et fiyatları ve sokak köpekleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Yumaklı, bütün dünyada kuş gribi sorunu yaşandığını ancak Türkiye'de bu konuda deneyimli ve disiplinli bir sektör olduğunu, yayılmaması için çok hızlı hareket edildiğini söyledi.

"TEDİRGİN OLACAK BİR DURUM YOK"

Konya, Eskişehir ve Afyon'da ortaya çıkan vakaları Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdiklerini kaydeden Yumaklı, "Korkulacak bir durum yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Karantinaya aldığımız yerlerde çok hızlı şekilde dezenfeksiyon ve üretime tekrar başlama sürecindeyiz. Vatandaş olarak alışveriş yaparken tedirgin olacak bir durum yok. Emin olun, eşimizin, dostumuzun, arkadaşımızın yemesini istemediğimiz bir şeyi bütün Türkiye sathına yayılmasına da izin vermeyiz. Bizim zaten görevimiz bu" dedi.

"FİYAT ARTIŞLARINDA MÜDAHALEDEN KAÇINMAYACAĞIZ"

Et ithalatı ve et fiyatları ile ilgili de konuşan Yumaklı, "Üretimi artırma yönünde bir yol haritamız var ve bunu uyguluyoruz. Bu kapsamda anaç hayvan sayısını artırıp onların üretime kazandırılmasını istiyoruz. Bu konuda modeller geliştirdik. TİGEM ve ESK iş birliğinde anaç hayvanları getirmeye başladık. Hayvan hastalıklarıyla mücadele, kaliteli ve verimli üretimi artırma da bu modelin içinde. Cumhurbaşkanımızın son söylediği talimat da anaç hayvanları hızlıca ülkemize getirmek yönündeydi. Biz de gereğini yapıyoruz. Yıl sonu et fiyatı şu fiyata çıkacak diye spekülasyon yapıyorlardı. Bunlar alışmışlar, bir söylenti ortaya atıp onun üzerinden fiyatları artırmaya. Bu alışkanlıklarından artık vazgeçmeleri lazım. Piyasayı yakından takip ediyoruz. TİGEM ile ESK işbirliği kapsamında TİGEM'deki anaç büyükbaş hayvan varlığını 2025'te 70 bine çıkaracağız. Bu arada suni artışlar olduğunda ona da müdahaleden kaçınmayacağız. Hiç kimse maliyetin üzerine makul kar elde edilmesine bir şey söylemiyor. Öyle bir coğrafi avantajımız var ki, kendi ihtiyacımızdan sonra etrafımızda ihtiyacı olanlara da ihraç etme potansiyelimiz var" diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARI YÖNETMELİĞİ BİTME AŞAMASINDA

Sokak hayvanları yönetmeliğinin ise bitme aşamasında olduğunu kaydeden Yumaklı, yılsonuna kadar yönetmeliğin yayımlanacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı kuş gribiyle ilgili vatandaşların yüreğine su serpti
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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