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Bakan Yumaklı Iğdır'da 109 bin 820 dekar araziyi sulayacak projenin ihalesini duyurdu

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'da 109 bin 820 dekar tarım arazisini basınçlı borulu sulamayla buluşturacak projenin ihalesinin yapıldığını bildirdi. Proje kapsamında 421 bin 905 metre boru hattı döşenecek ve 143 bin 110 dekar arazide toplulaştırma yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'da Ünlendi Barajı, Kamışlı ve Göktaş regülatörleriyle 109 bin 820 dekar tarım arazisini basınçlı borulu sulama sistemiyle buluşturacak projenin ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Iğdır'ın bereketli toprakları için "dev" bir yatırım yaptıklarının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ünlendi Barajı, Kamışlı ve Göktaş regülatörleriyle 109 bin 820 dekar tarım arazisini basınçlı borulu sulama sistemiyle buluşturacak projenin ihalesi gerçekleştirildi. 421 bin 905 metre boru hattı, 143 bin 110 dekar arazi toplulaştırması ve 27 yerleşim biriminde yerinde toplulaştırma yapacağız. Çiftçilerimize güç, topraklarımıza bereket katmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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