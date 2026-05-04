Bakan Yumaklı'dan olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelere ilişkin açıklama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerde, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, TARSİM ekiplerinin de hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortum sonrası duruma ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu bölgelerde, olumsuz hava koşullarından etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. TARSİM ekiplerimiz, hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Aşırı hava olayları sonucu, Şanlıurfa'da hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."