Haberler

Bakan Yumaklı'dan Çiftçilere 274 Milyon TL Tarımsal Destek

Bakan Yumaklı'dan Çiftçilere 274 Milyon TL Tarımsal Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçilere 274 milyon 805 bin TL tarımsal destek ödemesi yaptıklarını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "274 milyon 805 bin TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kaliteli, verimli, sürdürülebilir üretim için desteklerimizle çiftçilerimizin yanındayız. 274 milyon 805 bin TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.