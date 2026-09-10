Bakan Yardımcısı Özel: "Türkiye’nin üretim kapasitesini daha da ileriye taşımada diplomatik ve ekonomik aktörlerin iş birliği büyük önem taşıyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, " Türkiye'nin sahip olduğu güçlü üretim kapasitesini, girişimcilik ruhunu ve geniş coğrafyalara uzanan ekonomik bağlarını daha da ileriye taşımada, diplomatik ve ekonomik aktörlerin iş birliği büyük önem taşımaktadır" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından, iş dünyası ile yabancı misyon temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla 15. 'Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu' gerçekleştirildi. Ankara Etnografya Müzesi'nde düzenlenen programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç, çok sayıda ülkenin büyükelçisi, diplomatik misyon temsilcileri, uluslararası kuruluşların yöneticileri ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

"Türkiye'nin üretim kapasitesini, daha da ileriye taşımada diplomatik ve ekonomik aktörlerin iş birliği büyük önem taşıyor"

Dış politikaya ve Türkiye'nin üretim kapasitesine değinen Hacı Ali Özel, "Bu etkinlik, diplomasinin yalnızca devletler arasındaki ilişkilerden ibaret olmadığını, ekonomik ilişkilerimizin, ticaretimizin, yatırımlarımızın ve girişimcilerimizin de dış politikamızın önemli birer unsuru olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye'nin sahip olduğu güçlü üretim kapasitesini, girişimcilik ruhunu ve geniş coğrafyalara uzanan ekonomik bağlarını daha da ileriye taşımada, diplomatik ve ekonomik aktörlerin iş birliği büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, büyükelçilerin ülkelerin ekonomik ve ticari potansiyelini dünyaya tanıtılmasında önemli birer aktör olduklarına inanıyorum. Dışişleri Bakanlığı olarak biz de iş dünyamızın önünü açan ticaret ve yatırım ilişkilerimizi güçlendiren ve Türk girişimcilerimizin yurt dışındaki faaliyetlerine katkı sağlayan bir diplomasi anlayışını kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacı Ali Özel, resepsiyona ev sahipliği yapan Ankara Sanayi Odası'na, programa katılan büyükelçilere ve misafirlere teşekkür ederek, resepsiyonun ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını diledi.

"Odamız, sanayimizi yüksek teknolojiye ve yeşil dönüşüme taşıyan öncü kurumların arasında yer almaktadır"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç'ın liderliğindeki ilerlemeleri anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Odamız, sanayimizi yüksek teknolojiye ve yeşil dönüşüme taşıyan öncü kurumların arasında yer almaktadır. Bu resepsiyon, diplomasiyle iş dünyasını aynı masada buluşturmaktadır. Bugünün dünyasında bu buluşmanın anlamı her zamankinden daha büyüktür. Çünkü jeopolitik çatışmalar, korumacılık ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar küresel ekonomiyi parçalara bölmektedir. Enerji, gıda, iklim ve teknolojilerdeki dönüşümler ise yeni bir düzen kurmaktadır. Böyle bir dönemde iş dünyamızın beklentisi açıktır. Biz barış, istikrar, öngörülebilirlik isteriz. Duvarlara değil köprülere ihtiyacımız var. Türkiye'de bu köprülerden biridir. Stratejik konumumuz, güçlü sanayisi ve girişimci insan kaynağıyla bu rolü Türkiye hak etmektedir. Şirketlerimiz dünyanın dört bir yanında ticaretle yatırım yapmaktadır. Müteahhitlerimiz büyük projelere imza atıyorlar. Sanayicilerimiz Avrupa değer zincirlerinin güvenilir bir halkası olarak çalışmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bu köprünün rolünü kurumsal düzeyde de üstleniyoruz" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, seçimle üstlendikleri görevlerin Türk özel sektörünün duyduğu güvenin göstergesi olduğunu belirterek, COP31 sürecinde iş dünyasının aktif bir parçası olmayı hedeflediklerini ifade etti. İklim konusunun artık yalnızca çevre meselesi olmadığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, yatırım, ticaret ve rekabet açısından iş dünyasının sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı