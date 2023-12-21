Bakan yardımcısı Gürcan: "Otomotiv sektöründe tüketicilere sunulan satış sonrası hizmetler önemli bir noktaya geldi"

TOBFED 3'üncü 'Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi' gerçekleşti

İSTANBUL - TOBFED zirvesinde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan "Özellikle teknolojinin giderek geliştiği otomotiv sektöründe tüketicilere sunulan satış sonrası hizmetlerin çok önemli bir noktaya geldiğini hepimiz gözlemlemekteyiz. Yıllar evvel "oto yıkamacı" olarak adlandırılan bu işin TOBFED'in çalışmalarıyla büyük bir sektör haline geldi. Bu zirvenin ana teması olan 'Sürdürülebilir Gelecek' kavramı iş hayatının gündeminde olduğu gibi Bakanlığımızın da ana gündemleri arasında yer almaktadır" dedi.

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED), 3'üncü Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi'ni siyaset, iş ve sanat dünyasından 600 kişilik seçkin bir topluluğun katıldığı organizasyonla gerçekleştirdi. Etkinlikte ülke ekonomisine değer katan, sürdürülebilir bir gelecek için çalışan ve bu doğrultuda projeler geliştiren şirketler "Gelecek Elimizde" ödülü ile ödüllendirildi. Zirvede ayrıca otomotiv sektörünün sürdürülebilir dönüşümü için önemli bir adım olan Yeşil Bayrak sertifika sisteminin lansmanı da yapılarak sektörün sürdürülebilir dönüşümüne start verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), İŞKUR, Yeşilay, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), Türkiye Elektro Mobilite Derneği gibi kurumların partnerler arasında yer aldığı zirvenin ana sponsoru Otovınn oldu.

"Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu üyelerinin sürdürülebilirliğini artırmada önemli bir rol üstlenebileceğine inanıyorum"

Etkinliğe katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan yaptığı açılış konuşmasında, "Özellikle teknolojinin giderek geliştiği otomotiv sektöründe tüketicilere sunulan satış sonrası hizmetlerin çok önemli bir noktaya geldiğini hepimiz gözlemlemekteyiz. TOBFED'in sektör açısından birbirinden önemli işlere imza atıyor. Yıllar evvel "oto yıkamacı" olarak adlandırılan bu işin TOBFED'in çalışmalarıyla büyük bir sektör haline geldi. Bu zirvenin ana teması olan 'Sürdürülebilir Gelecek' kavramı iş hayatının gündeminde olduğu gibi Bakanlığımızın da ana gündemleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ilkelerini benimseyen, kaynakları verimli kullanan ve çevresel etkileri azaltan bir yol haritası sunduğunu ifade etmek isterim. Bu bağlamda, Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu üyelerinin, bu ilkeleri benimseyerek ürünlerin dayanıklılığı, malzeme ve kaynak verimliliği ile geri dönüşümü ve enerji verimliliği gibi alanlarda etki oluşturabileceği ve böylece ürünlerin sürdürülebilirliğini artırmada önemli bir rol üstlenebileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Gürcan, "2020 yılında aldığımız servis ilgi sistemiyle, satış sonrası hizmet almak isteyen tüketicilerimizin kendilerini yetkili servis gibi tanımlayan sahte hizmet sağlayıcılar tarafından mağduriyete uğramasının önüne geçildi. Bununla birlikte 2022 yılında 6 bin 502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda yapmış olduğumuz düzenlemeyle hiçbir tüketici ve ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette olmayan servis istasyonlarının özel servis ibaresi kullanılmasını zorunla hale getirerek bunları diğerlerinden ayırdık" diye konuştu.

"TOBFED işe kendi kapısını süpürerek başlıyor"

TOBFED yönetimini sürdürülebilirlik konusuna gösterdikleri hassasiyet sebebiyle kutlayarak söze başlayan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de "Bugün hepimiz; doğayı, çevreyi, özetle yeryüzünü ve onun canlılara hayat veren tüm yapılarını acımasızca tahrip etmenin bedelini ödüyoruz. İşte TOBFED bize bir başlama noktası olduğunu gösteriyor. TOBFED üyeleri kendi üretim alanlarından başlayarak, ne yapıyorsak, ne üretiyorsak, ne imal ediyorsak, mutlaka 'sürdürülebilirlik' esasına göre yapmamız gerektiğini gösteriyor. İşe 'kendi kapılarının önünü süpürerek' başlıyorlar. Bunu çok anlamlı buluyorum. Sayın Başkan ve yönetimini öncü faaliyetleri sebebiyle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İş dünyası elemansızlıktan, işsizlikten yakınırken bir taraftan da çok büyük genç işsizlik sorunu olduğunu belirten Avdagiç, "OECD'de ne işte, ne eğitiminde olan gençlerin oranı yüzde 13'üncü Türkiye'de bu oran iki katı. Bizim şu anda üç milyona yakın gencimiz ne eğitimde, ne işte. Dolayısıyla bizim çok hızlı bir şekilde bu gençlerin bir kısmını eğitim programlarıyla, onları motive ederek iş ortamına çekip bu oranı OECD ortalamasına indirmemiz lazım. Dolayısıyla inşallah kıymetli sektör temsilcilerimizle beraber diğer bütün sektörlerle beraber 2024 yılındaki en büyük mottomuz bu gençlerimize, üniversitemizle beraber, odamızla beraber dokunarak olabildiğince onları iş hayatının içine çekmek olacak. TOBFED'in sürdürülebilir gelecek zirvesinde bu mottomuzu bir defa daha vurgulamak istiyorum" dedi.

"Su geri dönüşümü ile ciddi tasarruf olacak"

TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş ise bu yıl düzenlenen etkinliğin üçüncü kez gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi'nin artık geleneksel hale geldiğine vurgu yaptı. İlk günden beri sektörün sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını belirten Bakırtaş, "İçişleri Bakanlığımız ile Türkiye'de vale sektörünü düzenledik, itibarlı ve güvenli hizmetin önünü açtık; Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol imzalayarak meslek okullarını geleceğe hazırladık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile nitelikli ve kapsayıcı istihdama katkı sağladık, sosyal güvenceyi yaygınlaştırdık; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile otomotiv sektöründe dijitlalleşmenin öncüsü olduk, kalkınma hamlesini destekledik; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile 'Mavi Yaka Kadın' ve '1.000 Kadın Vale' projeleriyle toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirdik; Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile sektörümüzde kayıt dışı hizmetlerin önüne geçecek, veriye dayalı adımlar attık; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile geliştirdiğimiz çözümlerle trafik ve park sorunlarının giderilmesinde katkı sağladık. Şimdi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile otomotiv sektöründe su geri dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Su geri dönüşümünü yasal çerçeveye oturttuğumuzda Türkiye çapında büyük bir tasarrufa imza atacağız. Bütün bu çalışmaları daha sürdürülebilir bir Türkiye, daha sürdürülebilir bir dünya için yapıyoruz. Bugün verdiğimiz ödüllerle de şirketlerimizi ve kurumlarımızı sürdürülebilir dünya için sundukları katkıdan dolayı tebrik ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

(UGR-MFA-E)