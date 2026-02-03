Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan Van'da hayatını kaybeden KGM çalışanları için başsağlığı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da karla mücadele çalışmaları sırasında kaza geçirerek hayatını kaybeden KGM çalışanları için başsağlığı diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da karla mücadele çalışmaları sırasında geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Karayolları camiasına başsağlığı diledi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, Van'ın Çaldıran ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının yoğun sis ve kar nedeniyle refüje çarparak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Uraloğlu, paylaşımda "Van'da karla mücadele çalışmaları esnasında geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Karayolları camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
