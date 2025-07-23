Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımı devrim niteliğinde kısaltacak otoyol projesi başlıyor. Proje tamamlandığında 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek, karbon salımı ise yıllık 47 bin ton azalacak. Yılda 17,7 milyar liralık gelir sağlanacak.

2,5 saatlik Antalya - Alanya otoyolu 36 dakikaya iniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Antalya - Alanya otoyolunun temel atma töreninin 25 Temmuz'da gerçekleşeceğini açıkladı. Antalya - Alanya otoyolundan yılda 17,7 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.

Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun 84 kilometresi ana yol, 38 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşacak. Serik Kavşağı'ndan başlayacak olan güzergah, Toros Dağları'nın eteklerinden geçerek Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek. Otoyol üzerinde 7 kavşak, 5 tünel, 16 viyadük ve 4 hizmet tesisi yer alacak.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor

800 MİLYON LİRA YAKIT TASARRUFU ELDE EDECEK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yıllık 16,9 milyar lira zaman tasarrufu, 800 milyon lira da yakıt tasarrufu sağlanacak. Ayrıca yılda 47 bin ton karbon salımı da engellenmiş olacak.

YENİ YOL; TURİZM, TARIM VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEYECEK

Bakan Uraloğlu, yeni otoyolun sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda turizm, tarım ve lojistik sektörlerini de destekleyerek bölgenin rekabet gücünü artıracağını vurguladı. Bakan Uraloğlu: "Antalya'nın sebze-meyve üretim merkezleri ile ihracat noktaları arasındaki bağlantı daha verimli hale gelecek" dedi. Otoyol, ilerleyen yıllarda yapılması planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre edilerek İzmir, İstanbul ve Avrupa'ya kadar uzanan kesintisiz bir otoyol ağına bağlanacak. Yaz aylarında yoğun trafik alan yolun yükü bu sayede azalmış olacak.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım

Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Yahu sayın Bakan Bey. Yakıt tarçswrrufu derken sordunuz mu Mehmet Şimşek beye? Onun en baştaki gelir kapısı akaryakıt. On kadar tasarrufun vergisini siz mi ödeyeceksiniz acaba? Getti MB kasasına girecek sıcak para. Tühhh.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın 'kötü adamı' yıllar sonra acı dolu hayatını anlattı

Yeşilçam'ın "kötü adamı" yıllar sonra acı dolu hayatını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.