Haberler

Malatya'daki deprem sonrası kara yolları ve haberleşme altyapısında sorun tespit edilmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından kara yolları ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya merkezli meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre kara yollarında ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk görülmediğini bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Merkezi Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre kara yollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm güzergahlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

Bu tatbikat değil resmen savaş provası
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Depremle sarsılan Malatya'da okullarla ilgili karar verildi
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu

Kritik zirveye Türkiye’den davet edilen tek isim oldu

Soğukkanlı esnaf! Deprem anında yerinden bile kalkmadı

Depremi umursamayan esnaf! Yerinden bile kalkmadı