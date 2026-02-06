Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, güçlü bir altyapıyla bölgeyi yeniden ayağa kaldırma kararlılığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Asrın felaketinin yaralarını, asrın dayanışmasıyla sardıklarını belirten Uraloğlu, "Kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, güçlü altyapı ve sarsılmaz bir azimle bölgeyi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Türkiye, kardeşlik ruhuyla yarınlara daha güçlü yürüyor." ifadelerini kullandı.

"Yarınlarımızı daha güçlü inşa etmeye kararlıyız"

Uraloğlu, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, şunları kaydetti:

"Milletçe yüreğimizi yakan bu büyük acıyı hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Kayıplarımızın hatırasını yaşatmak, geride kalanlara daha güvenli bir gelecek bırakmak için, şehirlerimizi, yollarımızı ve yarınlarımızı daha güçlü şekilde inşa etmeye kararlıyız. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
