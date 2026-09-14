Bakan Uraloğlu: 'Denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80’i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla denizcilik işlemlerinde ödeme süreçlerinin hız kesmeden dijitalleşmeye devam ettiğini belirterek, "Artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80'i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilik ödeme işlemlerinde dijitalleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"C Kodu alarak bankaya gitme devri kapanıyor"

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ödeme süreçlerinin dijitalleşmeye devam ettiğini aktaran Uraloğlu, "Denizcilik ödeme işlemleri için C Kodu alarak bankaya gitme devri kapanıyor. Vatandaşlarımız, devreye aldığımız odemeler.uab.gov.tr üzerinden denizcilik ödeme işlemlerini tek noktadan takip ederek kredi kartıyla ödenebilen işlemleri çevrim içi olarak kolayca gerçekleştirebilecek" ifadelerini kullandı.

"Denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80'i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor"

Dijital ödeme imkanının geldiği noktaya dikkat çeken Uraloğlu, "Artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80'i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor. Böylece vatandaşlarımızın ödeme işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesine imkan sağlıyoruz" diye konuştu.

Ödeme süreçlerini daha izlenebilir ve kullanıcı dostu hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, sistemin kapsamının da genişletileceğini kaydetti. Uraloğlu, "Bu imkanın harçlar dahil tüm ödemelere yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı